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Шоколадные батончики "Гулливер от АВК" получили международный статус Vegan Новости компаний

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Шоколадные батончики "Гулливер от АВК" получили международный статус Vegan

Компания АВК первой среди украинских производителей шоколада получила официальный статус VEGAN для целого ряда своих продуктов. Успешно прошедшим сертификацию, стал и батончик "Гулливер от АВК".

Теперь представители мирового лидера лицензирования вегетарианских продуктов V-label официально подтвердили, что батончик является веганским продуктом.

Гулливер – легендарная конфета в ассортименте АВК с 1991 года. Это конфета на основе свежеиспеченных вафель, начинки из шоколада с настоящим тёртым фундуком и покрытием из черного шоколада. Батончик не содержит молочных продуктов. Высокое качество продукта, любимый шоколадный вкус, обожаемый украинскими семьями, подтверждается и объемами продаж: несмотря на то, что цена Гулливера гораздо выше среднерыночной, в 2021 году продажи в натуральном выражении выросли на 40%. Всего же, к примеру, только с 2004 года компания АВК произвела уже более 80 миллионов конфет.

В 2021 году международный сертификат VEGAN от V-label получили ещё четыре продукта компании АВК. В категории шоколадных изделий официально VEGAN получили "АВК экстрачёрный 80%" "АВК екстрачёрный 67% без сахара" та "Чёрный шоколад АВК без сахара". Они стали первыми украинскими брендами шоколада, сертифицированными V-label. В категории растительного мяса сертификацию успешно прошла котлета для бургера "Рубленная" бренда DREAMEAT.

Справка:

АВК – первый украинский производитель шоколада, который получил международную VEGAN сертификацию.
АВК – один из лидеров национального кондитерского рынка, уже более 30 лет производящий конфеты, шоколад, злаковые сладости и другую кондитерскую продукцию. АВК известна украинскому потребителю по таким брендам, как "Королевский Шарм", "Мажор", "KRESKO", "БамБук", "Гулливер", "Шоколад АВК", "Trufalie", "Трюфель", шоколад без сахара "FRUCTOSIO" и другие.

АВК входит в тройку крупнейших кондитерских компаний Украины по объемам производства и постоянно внедряет новые продуктовые категории. В настоящее время компания трансформируется из кондитерской в   продуктовую, расширяя ассортимент продукции полезными снеками BRUNCH и растительным мясом DREAMEAT. 

Международная Компания-лиценциат VEGAN V-Label – основана в 1996 году в Швейцарии, по инициативе Европейского вегетарианского союза (EVU). В Украине компания начала процесс сертификации в январе 2021г. Предоставление маркировки в Украине координируется офисом в Варшаве. V-Label имеет свои представительства более чем в 20 странах и более 40 000 товаров в 54 странах мира имеют его обозначение V-Label на своей упаковке, что полностью гарантирует отсутствие в составе веществ животного происхождения.

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