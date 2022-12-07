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Шоколадный чизкейк без выпечки: десерт для Нового года и не только

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
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Шоколадный чизкейк без выпечки: десерт для Нового года и не только

Шоколадный чизкейк без выпечки. Фото instagram.com/food_1333

Рецепт идеального десерта на случай, если должны прийти гости, а свет исчез, или для празднования Нового года, читайте в материале ТСН.ua

Преимущества рецепта шоколадно-творожного десерта:

  • готовится быстро,
  • всего лишь из 3 ингредиентов,
  • не нужно печь,
  • такой вкусный, что во рту тает.

Ингредиенты шоколадного чизкейка без выпечки

  • Сливочный творог, можно использовать филадельфию — 450 г,
  • Шоколад, лучше всего брать 70% — 340 г,
  • Сливки 10% — 80 г.

Как приготовить шоколадный чизкейк?

  • 250 г шоколада растапливаем на водяной бане,
  • Добавляем творог и хорошо перемешиваем, можно блендером,
  • Выкладываем массу в форму и отправляем в холодильник на два часа.
  • Сливки нагреваем, добавляем оставшийся шоколад и размешиваем все до однородной массы. Если необходимо, поставить еще на водяную баню.
  • Заливаем этим нашу творожную основу.
  • Отправляем в холод на 10 минут.

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Дата публикации
Просмотры
208
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