Шоколадный чизкейк без выпечки: десерт для Нового года и не только

Рецепт идеального десерта на случай, если должны прийти гости, а свет исчез, или для празднования Нового года, читайте в материале ТСН.ua
Преимущества рецепта шоколадно-творожного десерта:
- готовится быстро,
- всего лишь из 3 ингредиентов,
- не нужно печь,
- такой вкусный, что во рту тает.
Ингредиенты шоколадного чизкейка без выпечки
- Сливочный творог, можно использовать филадельфию — 450 г,
- Шоколад, лучше всего брать 70% — 340 г,
- Сливки 10% — 80 г.
Как приготовить шоколадный чизкейк?
- 250 г шоколада растапливаем на водяной бане,
- Добавляем творог и хорошо перемешиваем, можно блендером,
- Выкладываем массу в форму и отправляем в холодильник на два часа.
- Сливки нагреваем, добавляем оставшийся шоколад и размешиваем все до однородной массы. Если необходимо, поставить еще на водяную баню.
- Заливаем этим нашу творожную основу.
- Отправляем в холод на 10 минут.
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