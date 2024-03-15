Шольц пообещал Зеленскому поддержку в военной сфере: передаст ли Германия ракеты "Таурус"

Он заверил, что Германия продолжит свою поддержку "в тесной координации с европейскими и международными партнерами".

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку "в военной сфере".

Об этом пишет Yahoo.

Как сообщил представитель правительства Штеффен Гебештрайт, Шольц обсудил с Зеленским политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине в телефонном разговоре в четверг, 14 марта.

Он заверил, что Германия продолжит свою поддержку "в тесной координации с европейскими и международными партнерами".

Однако нижняя палата немецкого парламента Бундестаг в очередной раз подавляющим большинством голосов отклонила немедленную поставку немецких крылатых ракет "Таурус" в Украину. Предложение консервативной оппозиции о передаче системы дальнего действия "без промедлений" не набрало большинства голосов.

В пятницу, 15 марта, Шольц планирует встретиться в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском — на фоне значительных франко-германских разногласий по поводу украинской политики.

Недавно Макрон не исключил развертывания войск в Украине, против чего Шольц не раз публично выступал.

"Как канцлер Германии, я не буду отправлять солдат нашего Бундесвера в Украину", — заявил он.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Читайте также: