Шольц рассказал, сколько систем ПВО Patriot Украина может получить от партнеров НАТО

Партнеры по НАТО могут предоставить Украине дополнительные шесть современных американских систем ПВО Patriot.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, говорится на сайте Европейской комиссии.

По его словам, Германия уже одну систему передала Киеву.

"И я хотел бы повторить этот призыв и углубить его еще раз. Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них — наша. Мы надеемся найти еще шесть в контексте НАТО. И я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту призыв. мнение", — подчеркнул он.

Щельц отметил, что его страна в целом поставила Украине три системы ПВО.

"Мы уже предоставили две системы, теперь мы поставили и третью, и мы являемся страной, которая вносит самый существенный вклад в это дело", — сказал он и призвал союзников последовать их примеру.

Напомним, Германия 18 апреля анонсировала, что передаст Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T.

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