"Шоу лживого Лаврова": немецкие СМИ о встрече министров иностранных дел РФ и Украины в Турции

"Шоу лживого Лаврова": немецкие СМИ о встрече министров иностранных дел РФ и Украины в Турции

Лавров вел себя агрессивно и нетерпеливо, потому что журналисты продолжали задавать вопросы.

Немецкие СМИ назвали выступление Лаврова на переговорах в Турции "шоу лжи".

Своими впечатлениями от переговоров в Анталии поделились журналисты немецкого издания Bild.

В материале говорится, что в переговорах РФ и Украины прогресса не было – ни прекращения огня, ни сближения, и тем более конца страшной войны в Украине не видно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оставался дипломатическим после полуторачасовых переговоров в Анталии, Турция, но едва скрыл горечь по поводу отрезвляющего результата.

На самом деле, пик надежд на перемирие быстро обернулся бессовестным циничным показом лжи Лавровым, лицом путинской пропаганды там.

На собственной пресс-конференции в отдельном зале отеля Regnum Carya в Анталии министр иностранных дел России в течение часа делал гротескные заявления, говоря гораздо дольше Кулеба, которому нечего было особо сказать. В дополнение к уже традиционным обвинениям в том, что Украина должна быть «денацифицирована», Лавров рассказал новые бессмысленные сказки.

︎Один из самых больших: США эксплуатируют оружейные лаборатории в Украине, где создают биологическое оружие.

"Как ни абсурдно это звучит, это очень напоминает пропаганду в Сирии. Там марионетка Путина Асад применил химическое оружие, но обвинил своих противников в том, что они убивают себя химическим оружием, чтобы обвинить сирийского диктатора. ︎ Лавров о взрыве роддома 3 погибших, 17 раненых): "Западные СМИ ищут только сенсации, на самом деле украинские боевики держали в заложниках мирных жителей!". Он повторил это трижды и вел себя агрессивно и нетерпеливо, потому что журналисты продолжали задавать вопросы", — говорится в публикации немецкого издания.

Но, видимо, он не согласовывал эту ложь с представителем российского посольства в ООН. Там говорилось, что бывший роддом, превращенный в военный объект, подвергся бомбардировке.

Министр иностранных дел Китая Ван И в первое публично назвал вторжение России в Украину войной. Об этом он заявил во время переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает The Guardian.