Шойгу бредит: россияне завыли о своих "минимальных потерях" в Авдеевке

Россияне продолжают пытаться скрыть реальные потери на войне в Украине, чтобы не вызвать негативных настроений у граждан РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал операцию по взятию Авдеевки. Он заявил, что Генштабу РФ удалось провести ее при минимальных потерях.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Следующие действия после освобождения города продолжаются на запад, освобождены 72 квадратных километра", – заявил он.

Шойгу также отметил, что в целом операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны. Действительно, будет замечательная история о том, как положить в одном городе за несколько месяцев солдат больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. Вместо этого можно гордиться развалинами, которые удалось отвоевать.

Отметим, что вскоре сообщение о "минимальных потерях" было удалено.

Шойгу заявил о "минимальных потерях" РФ в Авдеевке

Как отмечалось ранее, уже даже российские пропагандисты признали безумные потери армии РФ в Авдеевке.

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