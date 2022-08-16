Шойгу "понесло": что наговорил министр обороны РФ на Московской конференции по международной безопасности

В Москве прошла конференция по безопасности.

Большую ее часть посвятили "спецоперации" в Украине.

С заявлениями выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его основные заявления опубликовало пропагандистское издание ТАСС.

Основные заявления Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности были следующими:

Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом; спецоперация в Украине ознаменовала окончание однополярного мира;

НАТО претендует на глобальное доминирование, в частности в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке;

Западный миропорядок разделяет мир на "демократических партнеров" и "авторитарные режимы", против которых допускаются любые меры воздействия;

Объединенные силы Запада руководят Киевом в гибридной войне против России;

Мероприятие наращивает поставки вооружения и военной техники Украине;

Украина получает разведданные от всех имеющихся в НАТО источников информации;

Ни у кого у НАТО нет сомнений в том, что поставленные РФ цели спецоперации будут достигнуты;

РФ внимательно изучает трофейные образцы западных вооружений и учитывает их качества по повышению эффективности вооружений;

Страны Запада несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе из-за поставок их оружия;

Операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне;

Планы Запада добиться экономического ослабления России терпят крах;

У России нет необходимости применять ядерное оружие в Украине для достижения поставленных целей. Утверждения о возможном применении Россией химиоружия в Украине абсурдны;

Соблюдение Женевских конвенций остается в центре внимания командиров русской армии всех уровней;

С начала СВО изданы приказы, закрепляющие порядок действия российских военных в отношении мирного населения и военнопленных;

Минобороны РФ благодарно ООН и Международному Комитету Красного Креста за конструктивное и деполитизированное сотрудничество;

Утверждение, что поводом для вступления Финляндии и Швеции в НАТО была спецоперация — ошибочно эти страны сближаются с альянсом уже много лет.

Напомним, что в Киевской области уже обнаружили более 1,3 тыс. убитых оккупантами мирных людей.

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