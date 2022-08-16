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Шойгу "понесло": что наговорил министр обороны РФ на Московской конференции по международной безопасности

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Шойгу "понесло": что наговорил министр обороны РФ на Московской конференции по международной безопасности

Фото: Associated Press

В Москве прошла конференция по безопасности.

Большую ее часть посвятили "спецоперации" в Украине.

С заявлениями выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его основные заявления опубликовало пропагандистское издание ТАСС.

Основные заявления Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности были следующими:

  • Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом; спецоперация в Украине ознаменовала окончание однополярного мира;
  • НАТО претендует на глобальное доминирование, в частности в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке;
  • Западный миропорядок разделяет мир на "демократических партнеров" и "авторитарные режимы", против которых допускаются любые меры воздействия;
  • Объединенные силы Запада руководят Киевом в гибридной войне против России;
  • Мероприятие наращивает поставки вооружения и военной техники Украине;
  • Украина получает разведданные от всех имеющихся в НАТО источников информации;
  • Ни у кого у НАТО нет сомнений в том, что поставленные РФ цели спецоперации будут достигнуты;
  • РФ внимательно изучает трофейные образцы западных вооружений и учитывает их качества по повышению эффективности вооружений;
  • Страны Запада несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе из-за поставок их оружия;
  • Операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне;
  • Планы Запада добиться экономического ослабления России терпят крах;
  • У России нет необходимости применять ядерное оружие в Украине для достижения поставленных целей. Утверждения о возможном применении Россией химиоружия в Украине абсурдны;
  • Соблюдение Женевских конвенций остается в центре внимания командиров русской армии всех уровней;
  • С начала СВО изданы приказы, закрепляющие порядок действия российских военных в отношении мирного населения и военнопленных;
  • Минобороны РФ благодарно ООН и Международному Комитету Красного Креста за конструктивное и деполитизированное сотрудничество;
  • Утверждение, что поводом для вступления Финляндии и Швеции в НАТО была спецоперация — ошибочно эти страны сближаются с альянсом уже много лет.

Напомним, что в Киевской области уже обнаружили более 1,3 тыс. убитых оккупантами мирных людей.

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