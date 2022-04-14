Шойгу слег с инфарктом, а 20 генералов угодили в тюрьму: в России начался разбор полетов

Шойгу слег с инфарктом, а 20 генералов угодили в тюрьму: в России начался разбор полетов

Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на фоне последних событий угодил в больницу с инфарктом, а два десятка штабных генералов арестовали.

Об этом сообщил в Сети экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, сейчас проживающий в Израиле, и заочно приговорен к пожизненному сроку в РФ, но при этом сохранил связи с деловыми и политическими кругами в Москве.

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По его информации, Шойгу в больнице с инфарктом.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него вдруг произошел большой инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.

Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Здесь все понятно – тотальное хищение средств для подготовки украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 года украдено около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", – рассказал Невзлин.

Он также напомнил, что советник президента РФ Владислав Сурков находится под домашним арестом, подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне. По этому же делу проходят 20 генералов.

Напомним, что российские военные, которые воюют и умирают в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат.