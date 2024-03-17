Шойгу "засветился" в оккупированном Крыму: инспектирует работу Черноморского флота

В частности он поручил установить дополнительные огневые средства для поражения украинских беспилотников.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу " показался" в оккупированном Крыму, где проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Заслушал доклады относительно текущей обстановки, характера действий противника и выполнения подразделениями флота боевых задач", - говорится в сообщении.

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Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать живучесть корабли .

Кроме того, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения украинских беспилотников.

Добавим, военный эксперт объяснил, почему Россия вынуждена перемещать силы своего Черноморского флота из захваченного Крыма в Новороссийск на Кубани.

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