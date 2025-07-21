Шпионаж и бизнес из России: что известно о скандальных обысках в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины

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Службы безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и в Специализированной антикоррупциной прокуратуре (САП) Проведение следственных действий вызвали широкий общественный резонанс.

Одни политики и активисты видят в этих действиях попытку давления на ключевые антикоррупционные органы, за последние годы расследовавшие ряд громких дел. Другие утверждают, что обыски были обоснованными и связаны с преступлениями в собственных рядах НАБУ.

Что известно — узнайте в материале ТСН.ua.

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Обыски в НАБУ и САП 21 июля

Утром 21 июля СБУ, ДБР и Офис генпрокурора провели спецоперацию, как отмечали в медиа «по нейтрализации российского» влияния на НАБУ, в рамках которой произошло по меньшей мере 70 обысков в 15 детективов ведомства в разных регионах Украины.

Работники НАБУ подозреваются в коррупционных действиях в интересах олигархов, вероятной причастности к ДТП и сотрудничеству со страной-агрессорской Россией.

В свою очередь в НАБУ отметили, что также проходила плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ. Там также заявили, что во время обыска силовики применили физическую силу к детективу НАБУ, хотя он не сопротивлялся.

Национальное антикоррупционное бюро Украины / © НАБУ

В ведомстве отметили, что на момент начала следственных действий директор НАБУ Семен Кривонос находился в служебной командировке в Великобритании, где планировалась встреча с министром иностранных дел Великобритании. Из-за обысков он принял решение прервать заграничный визит и срочно вернуться в Украину.

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В НАБУ также отметили, что обыски проводились без судебных решений.

В то же время состоялась серия обысков работников Специализированной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне.

«В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП. Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке. Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые расследуются НАБУ и САП», — отметили в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура / © УНИАН

В свою очередь, в Службе Безопасности Украины заявили, что комплексная проверка соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре проходила с соблюдением закона.

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«Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП. Проверка СБУ не предполагает ознакомления с содержанием таких документов в целом. Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действиях, проводимых НАБУ и САП, безосновательны и манипулятивны», — подчеркнули в ведомстве.

Объявление подозрений и задержание конопляного «дельца»

В результате обысков СБУ задержала чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова, ведущего бизнес с РФ.

Магамедрасулов — один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который дислоцируется в городе Днепр и координирует деятельность Бюро в регионах прифронтовых, в частности Днепропетровской и Запорожской областях.

Следствие установило, что «делок» поддерживал контакты с представителями страны-агрессора и помогал отцу вести незаконную торговлю с РФ. Он был посредником в продаже конопли, выращенной его отцом (гражданином РФ), в Дагестан. Он также подозревается в связях с российскими спецслужбами и передаче им конфиденциальной информации.

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Его мать Ирина Магамедрасулова получает пенсию в «ДНР» и публикует пророссийские посты.

Несмотря на обязанности в прифронтовых зонах, он преимущественно находился в Киеве, а недавно отдыхал на Тенерифе.

Ему может быть объявлено подозрение за пособничество агрессору (ст. 111-2 УК Украины). Расследование продолжается.

Кроме того, чиновник сотрудничал с экс-депутатом ОПЗЖ Федором Христенко, связанным с РФ.

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Следователи установили, что Христенко — агент ФСБ, годами выполнявший задачи РФ, в частности, по влиянию на НАБУ. Его завербовали россияне еще при президенте Викторе Януковиче.

Федор Христенко выехал из Украины 14 февраля 2022 в Польшу и с тех пор не возвращался.

Экс-депутат ОПЗЖ Федор Христенко / © УНІАН

Ему заочно объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 111 УКУ), злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УКУ), совершенных в военное время по предварительному сговору группой лиц.

В то же время государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем работникам Национального антикоррупционного бюро Украины за совершение серьезных ДТП.

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Как сообщают в ведомстве, один из детективов столкнулся с автомобилем на главной дороге, а затем сбил пешехода, которому из-за травмы ампутировали ногу.

Второй на трассе Киев-Одесса во время опасного обгона вылетел на АЗС, нанеся пассажирке тяжелые травмы, включая переломы и повреждения мозга.

Третий сбил женщину на пешеходном переходе во время зелёного сигнала светофора.

Всем троим инкриминируют нарушение ПДД (ч. 1 и ч. 2 ст. 286 УК Украины), что грозит до 8 лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании мер, причем в отношении двух подозреваемых прокуроры будут требовать ареста.

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Разоблачение элитного шпиона РФ

Сотрудника элитного подразделения НАБУ «Д-2» разоблачили в шпионаже в пользу РФ. Его курировал бывший заместитель охраны президента Януковича Дмитрий Иванцов, работающий с 2014 года на ФСБ, сообщили в СБУ.

«Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов — заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал бежавшему президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, «крит» передавал конфиденциальную информацию, в том числе данные об украинских силовиках для потенциальных террористических актов. За каждое задание фигурнат получал деньги, которые перечислялись на банковскую карту.

В свою очередь в СБУ заметили, что предупреждали об этом сотруднике руководство НАБУ.

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Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководство НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу в занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности», — отметили в правоохранительных органах.

После документации преступлений злоумышленника задержали, изъяли технику и сообщили о подозрении за государственную измену (ст. 111) и несанкционированном доступе к базам данных (ст. 362). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В НАБУ рассказали свою версию происшествий по ДТП

К вечеру, в Национальном антикоррупционном бюро расследований ответили на заявление ДБР об объявлении подозрений трем детективам по ДТП.

Там подтвердили, что речь идет о трех частных случаях, которые произошли в 2021 (две события) и 2023 годах.

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В ведомстве отметили, что работники НАБУ во всех случаях оказали пострадавшим первую помощь, вызвали экстренные службы и сообщили компетентным органам. Это документально подтверждено выводами служебных расследований Управления внутреннего контроля НАБУ.

«Сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот максимально способствовали установлению обстоятельств событий и предоставляли все необходимые объяснения и документы по требованию следствия», — говорится в сообщении.

В НАБУ подвергают сомнению необходимость проведения обысков по давним событиям, арест без альтернатив и отстранения всех работников без обоснованных причин. Там заявляют, что все процессуальные решения должны быть правомерны и пропорциональны.

Реакция общества

Комментируя обыски в НАБУ глава ВСК Сергей Власенко заявил, что следственные действия без судебного решения законны, особенно когда дело касается государственной измены.

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Он отметил, что статья 208 УПК разрешает задержание и обыски без определения суда. По его словам, такой нормой часто пользуются НАБУ и САП.

Эксзамгенпрокурора Алексей Баганец подчеркнул, что НАБУ — лидер среди органов по утечкам данных.

«Им не свойственно, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слаб, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованные прокурором», — заявил Баганец.

Адвокат Олег Шрам поддержал позицию, отметив, что доступ НАБУ к судебным решениям делает такие действия логичными.

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Между тем, в Центре противодействия коррупции заявляют, что массовые следственные действия СБУ, ДБР и ОГП в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются продолжением «давления и попыткой уничтожить независимые институции».

«Имеются объяснения ситуации о действиях СБУ от НАБУ и САП. Из них уже известно и обыски и следственные действия. Они происходят непосредственно по согласованию с генпрокурором Кравченко.

Там отмечают, что обыски «совпали» с командировками директора НАБУ и руководителя САП в Великобританию, «и СБУ об этом точно не могли не знать».

Прокомментировали в ЦКП и объявления о подозрениях сотрудникам НАБУ.

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«Сообщение о подозрении через несколько лет после ДТП, еще и в один день и по разным делам — имеет признаки скоординированной атаки», — отметили в Центре.

О вероятном давлении на НАБУ заговорили и ряд журналистов, экспертов и политдеятелей. Среди них — финансовый эксперт Сергей Фурса. На своей странице в Facebook он написал свои субъективные суждения относительно данной ситуации.

«50% вероятности: Это операция прикрытия срыва конкурса БЭБ. Там же есть письмо, о российской угрозе у победителя. А победитель из НАБУ. А у НАБУ целая сетка российских агентов. Значит, правильно не пускать детектива НАБУ на голову БЭБ. 25% вероятности: Это атака на НАБУ, которое уже получило свою независимость, позволяя себе приходить к уважаемым и лояльным людям. 24% вероятности: Это месть НАБУ за то, что у нас теперь нет министерства единства. 1% вероятности: В НАБУ работает сеть российских агентов, которые действуют как единое целое и работают на врага», — говорится в сообщении Фурсы.

Блогер, бывший народный депутат Борислав Береза считает, что НАБУ планируют разогнать, как это было в Польше.

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«Власти решили закончить историю с НАБУ и разогнать эту структуру, как это сделали в Польше. Но сначала ее дискредитируют. Следующими будут САП и ВАКС. Их всех будут умножать на ноль. Далее дела и полномочия НАБУ передадут в ДБР, а САП станет просто департаментом в Генпрокуратуре», — написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп Алексей Гончаренко отмечает, что СБУ провело обыски в НАБУ из-за дела бывшего министра единства Алексея Чернышева.

Нардеп Алексей Гончаренко / © Право на владу

«Помните, когда бывший министр единства не хотел возвращаться в Украину? Именно тогда из ОП давили на НАБУ, чтобы отозвать подозрение Чернышеву. Но ее объявили.

И как ответ — дело против сотрудников НАБУ», — написал нардеп в соцсети.

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