Шпионил для ФСБ, а теперь будет читать «Кайдашеву семью»: как суд наказал подростка в Кировоградской области

Суд обязал подростка прочесть украинские произведения / © pexels.com

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В Кировоградской области подросток за деньги фотографировал воинские части и передавал российским спецслужбам фото и информацию о расположении военных объектов. Суд назначил ему два года пробационного надзора и обязал прочитать украинские произведения, в частности, «Кайдашеву семью».

В приговоре Гайворонского районного суда Кировоградской области говорится, что в ноябре 2025 года через Telegram представитель российских спецслужб предложил несовершеннолетнему за деньги собирать информацию о военных объектах.

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Уже 15 декабря 2025 года парень прислал собеседнику фотографию автомобильной стоянки. Там находились автомобили представителей ТЦК и СП. За это ему обещали 300 гривен.

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В апреле 2026 года подросток направил врагу снимок письменного согласия на сотрудничество с ФСБ России и собственного паспорта. Позже он получил новые задачи — фотографировать военные объекты и автомобили вблизи них.

Он прислал фотографии воинской части в Гайвороне и припаркованных рядом автомобилей 9 апреля, за что должен получить 550 гривен. 14 мая он передал снимки въезда в воинскую часть и автомобили возле нее. В этот день его задержали сотрудники СБУ.

Что решил суд

В суде подросток полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что представитель российских спецслужб обещала ему деньги за фотографии военных объектов. По словам несовершеннолетнего, он получал вознаграждение за выполненные задания.

Суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, учился в Гайворонском профессиональном аграрном лицее, положительно характеризовался по месту жительства, а также способствовал раскрытию преступления.

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За распространение информации о расположении ВСУ с целью передачи его государству-агрессору ему присудили два года пробационного надзора.

Кроме того, суд обязал парня прочесть повесть Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я», роман Анатолия Димарова «І будуть люди», стихотворение Владимира Сосюры «Любіть Україну» и поэзию Тараса Шевченко «Скрізь плач, і стогін, і ридання…».

Напомним, что в Польше задержаны двое граждан Украины по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий в пользу российских спецслужб. По данным ведомства, мужчин в возрасте 24 и 25 лет были задержаны в городе Минск-Мазовецкий, когда они фотографировали объекты критической и военной инфраструктуры. Кроме шпионажа и диверсий, им также предъявлены обвинения в поджогах автомобилей.

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