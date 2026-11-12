ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
178
Время на прочтение
2 мин

Шпионил для ФСБ, а теперь будет читать «Кайдашеву семью»: как суд наказал подростка в Кировоградской области

В Кировоградской области подросток сливал ФСБ фото воинских частей. Суд обязал его прочитать «Кайдашеву семью» и «Любіть Україну».

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Суд обязал подростка прочесть украинские произведения

Суд обязал подростка прочесть украинские произведения / © pexels.com

В Кировоградской области подросток за деньги фотографировал воинские части и передавал российским спецслужбам фото и информацию о расположении военных объектов. Суд назначил ему два года пробационного надзора и обязал прочитать украинские произведения, в частности, «Кайдашеву семью».

В приговоре Гайворонского районного суда Кировоградской области говорится, что в ноябре 2025 года через Telegram представитель российских спецслужб предложил несовершеннолетнему за деньги собирать информацию о военных объектах.

Уже 15 декабря 2025 года парень прислал собеседнику фотографию автомобильной стоянки. Там находились автомобили представителей ТЦК и СП. За это ему обещали 300 гривен.

В апреле 2026 года подросток направил врагу снимок письменного согласия на сотрудничество с ФСБ России и собственного паспорта. Позже он получил новые задачи — фотографировать военные объекты и автомобили вблизи них.

Он прислал фотографии воинской части в Гайвороне и припаркованных рядом автомобилей 9 апреля, за что должен получить 550 гривен. 14 мая он передал снимки въезда в воинскую часть и автомобили возле нее. В этот день его задержали сотрудники СБУ.

Что решил суд

В суде подросток полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что представитель российских спецслужб обещала ему деньги за фотографии военных объектов. По словам несовершеннолетнего, он получал вознаграждение за выполненные задания.

Суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, учился в Гайворонском профессиональном аграрном лицее, положительно характеризовался по месту жительства, а также способствовал раскрытию преступления.

За распространение информации о расположении ВСУ с целью передачи его государству-агрессору ему присудили два года пробационного надзора.

Кроме того, суд обязал парня прочесть повесть Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я», роман Анатолия Димарова «І будуть люди», стихотворение Владимира Сосюры «Любіть Україну» и поэзию Тараса Шевченко «Скрізь плач, і стогін, і ридання…».

Напомним, что в Польше задержаны двое граждан Украины по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий в пользу российских спецслужб. По данным ведомства, мужчин в возрасте 24 и 25 лет были задержаны в городе Минск-Мазовецкий, когда они фотографировали объекты критической и военной инфраструктуры. Кроме шпионажа и диверсий, им также предъявлены обвинения в поджогах автомобилей.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie