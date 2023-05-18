Шпионил за позициями ВСУ: в Запорожской области задержали экс-чиновника налоговой милиции

Сторонник россиян поставлен в известность о подозрении в государственной измене.

В Запорожской области задержан бывший чиновник налоговой милиции, который шпионил по позициям морской пехоты Вооруженных сил Украины, а также собирал данные о критической инфраструктуре.

Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что злоумышленник в прошлом работал в органах МВД. Впрочем, в 2011 году он был уволен за службу за коррупцию. В начале марта 2023 он добровольно начал сотрудничать со спецслужбами страны-агрессорки. Его завербовал кадровый сотрудник российской ФСБ.

Мужчина подрабатывал таксистом. Под этим видом он объезжал местность и снимал все на видео с помощью скрытого регистратора и мобильного. В частности, интересовали российских окупантов точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области. Полученные разведданные враг по меньшей мере дважды использовал для нанесения ударов по инфраструктуре Запорожья.

За каждое выполненное задание агенту денежное вознаграждение от двух до пяти тысяч гривен. С представителями РФ коммуникировал к мессенджерам. Для конспирации предатель предлагал перечислять деньги на банковскую карту своего сына. Кроме того, россияне обещали ему руководящую "должность" в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.

СБУ задержала злоумышленника при выполнении им задачи РФ. В поле зрения правоохранителей он попал из-за антиукраинской позиции в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Во время обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой. Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Его взяли под стражу. По делу идет следствие. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор 47-летнему Владиславу Козееву, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянам. Сторонник РФ признан виновным в государственной измене и назначен ему пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

Читайте также: