Шпионил по заказу России: какое наказание назначил суд для луганчанина

Человек передавал врагу данные об обороне Черкасщины.
46-летний житель Луганщины приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Мужчина работал на российскую разведку и за вознаграждение передавал врагу важную информацию об оборонных объектах Черкасской области, включая расположение воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"Интересно, что в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ осужденный переехал в город Смела Черкасской области. Он получал социальную помощь, бесплатное жилье, но одновременно собирал разведданные для оккупантов", — говорится в сообщении.
Досудебное расследование вели следователи УСБУ при поддержке Черкасской областной прокуратуры. Приговор вступит в законную силу после рассмотрения апелляции или окончания срока подачи.
Напомним, СБУ задержала четырех злоумышленников, поджигавших здания по заказу ФСБ.
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