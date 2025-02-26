Шпионил по заказу России: какое наказание назначил суд для луганчанина

Человек передавал врагу данные об обороне Черкасщины.

46-летний житель Луганщины приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Мужчина работал на российскую разведку и за вознаграждение передавал врагу важную информацию об оборонных объектах Черкасской области, включая расположение воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Интересно, что в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ осужденный переехал в город Смела Черкасской области. Он получал социальную помощь, бесплатное жилье, но одновременно собирал разведданные для оккупантов", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование вели следователи УСБУ при поддержке Черкасской областной прокуратуры. Приговор вступит в законную силу после рассмотрения апелляции или окончания срока подачи.

Напомним, СБУ задержала четырех злоумышленников, поджигавших здания по заказу ФСБ.

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