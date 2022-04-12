Шпионил в пользу РФ: в Донецкой области задержали экс-сотрудника Администрации президента

Агенту страны-агрессора сообщили о подозрении по факту государственной измены.

В Донецкой области правоохранители задержали агента РФ, работавшего во властных структурах Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, бывший правоохранитель из Донецкой области выполнял задачи Главного управления Генштаба вооруженных сил России. Злоумышленник помогал стране-агрессору проводить подрывную деятельность против Украины. Он вербовал лиц для систематического сбора и последующей передачи сведений государственного уровня, информации о чиновниках, а также о местах дислокации подразделений ВСУ

Агент РФ работал в разных властных структурах Украины. В 2017 году – в Главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины. Там вражеский шпион наладил контакты с разными чиновниками того времени.

Агент передавал российским спецслужбам документы о позиции стран ЕС по вступлению Украины в энергетический союз, цифровой союз, таможенный союз ЕС.

В мае 2018 года подозреваемый, находясь на связи с представителями российских агентур, поступил на военную службу в ВСУ. Он передавал информацию о руководстве батальона, ситуации на линии фронта и возможности вербовки командиров ВСУ.

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В 2021 году, уволившись из рядов ВСУ, агент продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

После начала войны России против Украины мужчина получил указание от своих кураторов собирать и передавать информацию о подразделениях специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также склады вооружения и топлива, расположенные в Черкасской и Полтавской области.

Мужчина задержан по месту его проживания на территории Донецкой области. Ему сообщено о подозрении по факту государственной измены.