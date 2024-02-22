Шпионил за кораблями ВСУ: СБУ задержала российского информатора

СБУ задержала российского информатора, который шпионил за кораблями ВСУ вблизи Николаевского морпорта.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, среди приоритетных "целей" врага были военные корабли ВСУ и направления их перемещения по морским и речным маршрутам. Также фигуранта интересовали координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе привлеченных к боевым операциям на левобережье Херсонской области.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на прифронтовую часть юга Украины, установили в спецслужбе.

В результате контрдиверсионных мер российского информатора разоблачили на начальном этапе его разведывательно-взрывной деятельности, что "позволило обезопасить места дислокации подразделений ВСУ, а также задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его в собственном доме".

По данным следствия, информатором оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года. В поле зрения окупантов мужчина попал из-за своих неоднократных сообщений в поддержку российской агрессии. После отработки вражеских задач он "отчитывался" в мессенджере представителю одной из российских спецслужб.

Во время обыска в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ идентифицировала личность спецназначения РФ, устраивавшего массовые репрессии на оккупированной Николаевщине.

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