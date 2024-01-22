Шпионил за самолетами: агента ФСБ на Днепропетровщине приговорили к 15 годам тюрьмы

Шпион даже обустроил "наблюдательный пункт" в окне собственной квартиры на пятом этаже.

На Днепропетровщине к 15 годам заключения приговорен местный житель, который передавал сотруднику ФСБ данные о движении украинской авиации.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

44-летнего мужчину завербовал сотрудник ФСБ через пророссийские телеграммы-каналы.

Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.

Также он "охотился" за локациями логистических путей, по которым осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт.

Чтобы следить за перемещением военной техники сил обороны, шпион обустроил "наблюдательный пункт" в окне собственной квартиры на пятом этаже. Кроме того, он обещал привлечь приспешников к сбору разведывательной информации в пользу РФ.

За каждую выполненную задачу ФСБ перечисляла на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации на территории региона в мае 2023 года.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.