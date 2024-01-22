Шпионил за самолетами: агента ФСБ на Днепропетровщине приговорили к 15 годам тюрьмы

Шпион даже обустроил "наблюдательный пункт" в окне собственной квартиры на пятом этаже.
На Днепропетровщине к 15 годам заключения приговорен местный житель, который передавал сотруднику ФСБ данные о движении украинской авиации.
Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.
44-летнего мужчину завербовал сотрудник ФСБ через пророссийские телеграммы-каналы.
Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.
Также он "охотился" за локациями логистических путей, по которым осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт.
Чтобы следить за перемещением военной техники сил обороны, шпион обустроил "наблюдательный пункт" в окне собственной квартиры на пятом этаже. Кроме того, он обещал привлечь приспешников к сбору разведывательной информации в пользу РФ.
За каждую выполненную задачу ФСБ перечисляла на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации на территории региона в мае 2023 года.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Николаеве был задержан рабочий коммунального предприятия, который наводил российские ракеты на госпитали ВСУ.
Читайте также:
- Полковник в отставке из Житомира шпионил для разведки "Вагнера": он едва не бежал из Украины (фото)
- Работал сразу на две разведки: в Одессе задержан хитрый шпион
- СБУ на Полтавщине задержала троих вражеских агитаторов