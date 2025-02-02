Шпионил за военными кораблями: СБУ задержала в Одессе российского агента

СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ, защищающими морскую акваторию Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта. По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Чтобы направить вражеское оружие в обход украинского ПВО, агент получил дополнительную задачу: выявить огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.

Предатель объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокацию военных объектов на телефон.

Собранные сведения агент через мессенджер передавал своему российскому куратору. Его личность и другие персональные данные установлены Службой безопасности.

По данным следствия, предателем оказался 37-летний безработный одессит, попавший в поле зрения оккупантов, когда искал быстрые заработки на Телеграмм-каналах.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала 22-летнюю львовянку, которая готовила теракт в центре Киева.

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