Шпионил за ВСУ в двух областях: задержан курсант учебного батальона

Правоохранители задержали курсанта учебного батальона, сдающего врагу расположение воинских частей в Одесской и Винницкой областях.

Об этом говорится в сообщении Офиса генрокуратуры.

По данным следствия, курсант был завербован сотрудником специального разведывательного органа РФ. Он за денежное вознаграждение выполнял специальные задачи в интересах врага в ущерб государственной безопасности Украины.

"Находясь по месту прохождения военной службы, подозреваемый неоднократно передавал куратору секретные данные относительно расположения, учебных центров, воинских частей на территории Одесской и Винницкой областей, блокпостов ВСУ и ТРО, а также схемы перемещения военной техники", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Харькове предателя, который приводил российские ракеты в собственную бригаду ВСУ и готовился бежать в РФ.

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