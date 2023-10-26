Шпионили в пограничные Сумской области: СБУ задержала российских агентов

Служба безопасности Украины задержала российских агентов, которые шпионили в пользу РФ в приграничных районах Сумской области. Они разведывали позиции Сил обороны в приграничных районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сторонники оккупантов собирали информацию о позициях украинских войск корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов оккупантов. Среди основных целей были места базирования подразделений ВСУ, оснащенных радиолокационными комплексами. По этим координатам оккупанты планировали осуществить огненное поражение с применением реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе.

Руководительницей агентурной группы была местная жительница. Предательницу российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года во время ее незаконных перемещений через неработавшие пункты пропуска с РФ. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение. / Фото: СБУ

"Чтобы расширить диапазон по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух сообщников. Ими оказались ее мать и знакомый житель из приграничной области. Для сбора разведданных они в одиночку ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников", — говорится в сообщении СБУ.

Разведывательную информацию приспешники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы. Она дистанционно отчитывалась своему куратору из вражеской спецслужбы. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников вражеской группы. / Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных помещениях. Во время обысков у них обнаружили мобильные телефоны и сим-карты с поличным в пользу РФ. Все задержанные находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, в Донецкой области разоблачили двух агентов ФСБ. Они разведывали места дислокации танков Abrams, а также места дислокации и передвижения подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.