Шпионили за известными волонтерами: СБУ поймала агентов ФСБ (фото)

Фигуранты также корректировали ракетные удары по украинским оборонным заводам и энергообъектам.
СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, которая собирала информацию о должностных лицах международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе.
Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.
ФСБ дистанционно завербовала киевского адвоката, чтобы установить адреса пребывания, номера авто и маршруты движения чиновников международных организаций и волонтеров.
Фигуранты скрыто следили за "объектами". Например, руководитель агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов чиновников и волонтеров.
Российский агент обобщал информацию от всех участников группы и отправлял отчет своему куратору – кадровому сотруднику ФСБ.
Выяснилось, что фигуранты также корректировали ракетные удары по украинским оборонным заводам и энергообъектам.
В ходе обысков у злоумышленников было изъято 15 мобильных телефонов, которые использовались для скрытой связи с врагом, оптику и флешки с доказательствами преступлений.
Следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Кстати, украинец, который шпионил в пользу России, рассказал о своей мотивации.
Читайте также:
- Поджигали авто военных: СБУ задержала фигурантов в Киеве и Харькове
- В Украине осудили предателя, наводившего ракеты на Буковину
- Корректировщица ударов врага по Харькову получила 10 лет тюрьмы — СБУ