Шпионили за известными волонтерами: СБУ поймала агентов ФСБ (фото)

Фигуранты также корректировали ракетные удары по украинским оборонным заводам и энергообъектам.

СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, которая собирала информацию о должностных лицах международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе.

Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

ФСБ дистанционно завербовала киевского адвоката, чтобы установить адреса пребывания, номера авто и маршруты движения чиновников международных организаций и волонтеров.

Фигуранты скрыто следили за "объектами". Например, руководитель агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов чиновников и волонтеров.

Российский агент обобщал информацию от всех участников группы и отправлял отчет своему куратору – кадровому сотруднику ФСБ.

Выяснилось, что фигуранты также корректировали ракетные удары по украинским оборонным заводам и энергообъектам.

В ходе обысков у злоумышленников было изъято 15 мобильных телефонов, которые использовались для скрытой связи с врагом, оптику и флешки с доказательствами преступлений.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала шпионов за должностными лицами международных организаций и волонтерами/Фото: СБУ

СБУ задержала шпионов за чиновниками международных организаций и волонтерами/Фото: СБУ

СБУ задержала шпионов за должностными лицами международных организаций и волонтерами/Фото: СБУ

СБУ задержала шпионов за должностными лицами международных организаций и волонтерами/Фото: СБУ

СБУ задержала шпионов за должностными лицами международных организаций и волонтерами/Фото: СБУ

СБУ задержала шпионов за должностными лицами международных организаций и волонтерами/Фото: СБУ

Кстати, украинец, который шпионил в пользу России, рассказал о своей мотивации.

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