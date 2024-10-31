Шпионили за поездами с военной техникой: на Буковине СБУ задержала предателей

Мужчины "сливали" оккупантам информацию.
Служба безопасности задержала в Черновицкой области двух участников регионального центра движения "народовластие", которые шпионили за Силами обороны и пытались препятствовать мобилизации.
Об этом сообщили в СБУ.
"Эти мужчины скрыто фиксировали направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ и публично призвали военнообязанных уклоняться от призыва. 41-летний местный житель, в прошлом член запрещенной Компартии Украины, попал во внимание ФСБ еще в 2015 году. После полномасштабного вторжения его окончательно завербовали и поручили сформировать собственную агентурную сеть на Буковине", — говорится в сообщении.
Он распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность государственной власти в Украине и пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления".
Также по заданию кураторов фигурант агитировал местных мужчин призывного возраста укрываться от ТЦК и шпионил за маршрутами перемещения подвижных составов ВСУ.
Для выполнения враждебной задачи агент привлек 35-летнего местного безработного, которого он якобы мог "отмазать" от призыва.
Служба безопасности фигурантов задержала.
Агенту ФСБ сообщили о подозрении. Оба злоумышленника находятся под стражей. Продолжается следствие.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, дистанционно корректировавших ракетные удары по Украине, в частности в Полтавской и Сумской областях.
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