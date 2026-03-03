Шпионка россиян пыталась стать психологом в ТЦК: какими были ее задачи

СБУ задержала российского агента, которая пробовала устроиться в ТЦК и СП на Харьковщине / © СБУ

Контрразведка СБУ сорвала дерзкий план ФСБ России по внедрению своего агента в ряды Вооруженных сил Украины. Психолог-фрилансер пыталась устроиться в районный ТЦК и СП в Харьковской области, чтобы передавать врагу персональные данные украинских защитников.

Об этом сообщила СБУ.

Задача российского агента в ТЦК

В случае успешного агентурного проникновения в ТЦК на Харьковщине, женщина должна была «сливать» россиянам персональные данные украинских военных и передавать сведения о местах дислокации Сил обороны на восточном направлении.

Для выполнения задания ФСБ злоумышленница приехала из Черкасс на Харьковщину, сняла жилье и подала заявку на собеседование на должность психолога в одном из местных ТЦК.

Перед этим подозреваемая на собственном авто объезжала прифронтовую громаду, пытаясь установить локации сосредоточения личного состава и техники украинских подразделений.

Сотрудники СБУ задокументировали разведывательную деятельность фигурантки, заблаговременно обезопасили позиции Сил обороны и задержали женщину еще до ее появления в ТЦК.

Украинка корректировала удары по энергетике

В ходе следствия выяснилось, что после дистанционной вербовки первым заданием для нее была корректировка российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре Черкасской области.

Чтобы направлять российские обстрелы, фигурантка выезжала на места попаданий, документировала последствия атак и пыталась определить расположение систем ПВО.

Впоследствии она отправилась в Краматорск, где по указанию ФСБ искала резервные командные пункты украинских военных, после чего была «откомандирована» на Харьковщину.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами контактов с ФСБ, а также патроны к стрелковому оружию.

Следователи сообщили женщине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей без права на залог. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, к 15 годам тюрьмы с конфискацией приговорили 25-летнего агента российских ССО, которого СБУ задержала на Киевщине. Злоумышленник успел поджечь релейный шкаф на железной дороге и готовил самодельную бомбу для подрыва здания ТЦК в Бучанском районе. Суд признал мужчину виновным в диверсии, совершенной в условиях военного положения.