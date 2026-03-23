Шпионская сеть на Закарпатье: СБУ разоблачила венгерского разведчика — детали

СБУ раскрыла агентурную сеть Венгрии в Закарпатье / © СБУ

Служба безопасности Украины установила личность сотрудника венгерской военной разведки, который координировал деятельность агентурной сети на Закарпатье. Речь идет о центре, который контрразведка ликвидировала еще весной 2025 года.

Об этом сообщает СБУ.

Организатором сети оказался кадровый разведчик Венгрии Золтан Андре.

Шпионили за обороной и настроениями населения

В рамках дела ранее были задержаны два агента, которые собирали информацию о:

военной защищенности региона;

размещении сил обороны;

общественно-политических настроениях местных жителей;

возможной реакции населения при появлении иностранных войск.

В частности один из агентов пытался выявить позиции украинской противовоздушной обороны на западе страны.

Вербовка агентов и «режим ожидания»

По данным следствия, после работы за границей Андре активизировал деятельность против Украины в 2021 году. Тогда он завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в так называемый режим ожидания.

В сентябре 2024 года агент получил конкретные задачи по сбору разведданных на Закарпатье.

Кроме того, иностранный разведчик подыскивал новых кандидатов для вербовки, в том числе среди военных и правоохранителей.

Использование дипучреждений и конспирация

По информации СБУ, для поиска потенциальных агентов Андре мог использовать возможности венгерских дипломатических учреждений в регионе. В частности, речь идет о доступе к анкетам граждан, которые подавались на получение венгерского гражданства.

Вербовка сопровождалась обещаниями денежного вознаграждения и различных преференций.

Встречи с агентами, по данным следствия, в большинстве своем проходили в автомобиле, а сам разведчик использовал псевдоним для конспирации.

Среди завербованных — военная ВСУ

Одной из фигуранток дела стала бывшая контрактница боевой бригады ВСУ. Ее вместе с другим агентом задержали украинские спецслужбы.

Также установлено, что Андре пытался привлечь к сотрудничеству еще одного военнослужащего, предлагая ему не деньги, а снабжение наркотическими веществами.

Пока контрразведка СБУ продолжает устанавливать всех причастных к деятельности агентурной сети. В ведомстве отмечают, что каждый из причастных будет привлечен к ответственности.

СБУ также призывает граждан быть внимательными и сообщать о подозрительных контактах или попытках вербовки.

Напомним, стало известно, что венгерские спецслужбы действовали методами КГБ, они ввели неизвестное вещество сотруднику Ощадбанка во время рейда на инкассаторов.

Отметим, что скандал вокруг задержания инкассаторов «Сбербанка» в Венгрии приобретает новые обороты. Стали известны факты пыток и применения сыворотки правды к украинским гражданам.