Шпионят в пользу врага: как российские спецслужбы вербовали детей с помощью игор в смартфоне

Служба безопасности разоблачила российские спецслужбы на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей.
Речь идет о мобильном приложении. В нем участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами. Потом их можно поменять на электронные средства.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Когда участники игры проходят маршрут, то должны производить фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.
Отмечается, что доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам государству-агрессору ІТ-компания. Она зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.
"Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", — отмечают в СБУ.
К слову, в Кировоградской области были задержаны два подростка. Они фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.
Как сообщалось, в Николаевской области арестовали четырех агентов РФ, которые собирали информацию о последствиях обстрелов, дислокации ВСУ, военной технике и личных данных украинских защитников и передавали их куратору. Правоохранители ищут куратора российских агентов , чтобы привлечь его к ответственности. В настоящее время идет досудебное расследование.
Читайте также:
- Ставил метки о местах дислокации ВСУ и Нацгвардии: в госизмене подозревают жителя Бахмута
- СБУ задержала российского агента: хотел призваться в воинскую часть в Житомирской области
- Российские школьники будут учиться за партами с портретами уничтоженных в Украине кафиров (фото)