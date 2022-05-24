Шпионят в пользу врага: как российские спецслужбы вербовали детей с помощью игор в смартфоне

Шпионят в пользу врага: как российские спецслужбы вербовали детей с помощью игор в смартфоне

Служба безопасности разоблачила российские спецслужбы на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей.

Речь идет о мобильном приложении. В нем участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами. Потом их можно поменять на электронные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Когда участники игры проходят маршрут, то должны производить фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

Отмечается, что доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам государству-агрессору ІТ-компания. Она зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

"Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", — отмечают в СБУ.

К слову, в Кировоградской области были задержаны два подростка. Они фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.

Как сообщалось, в Николаевской области арестовали четырех агентов РФ, которые собирали информацию о последствиях обстрелов, дислокации ВСУ, военной технике и личных данных украинских защитников и передавали их куратору. Правоохранители ищут куратора российских агентов , чтобы привлечь его к ответственности. В настоящее время идет досудебное расследование.

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