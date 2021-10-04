Штамм коронавируса "Дельта": ученый-биохимик рассказал, в чем его опасность и особенность

Врач считает, что "Дельта" опасен своей мутацией.

В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным Минздрава, более всего подтверждается заражений "Дельтой".

В чем особенность этого штамма и в чем его опасность, рассказал "апостроф" ученый-биохимик, профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко.

"Опасность в его мутации. Как она происходит? Коронавирус — это РНК-содержащий вирус, содержащий рибонуклеиновой кислоты, которая имеет различные части, которые кодируют различные протеины. В частности, шиповидный S-протеин, который находится на поверхности вируса. И именно этот протеин отвечает за связывание вируса с клетками человека, где и начинается его размножение", — рассказывает Комиссаренко.

Он добавляет, что в разных вариантах вируса происходят различные мутации. В штамме "Дельта" есть несколько аминокислот в шиповидном протеине. Они сделали его лучшим для связывания с рецептором, и таким, который лучше развивается в клетках человека. Из-за этого он в сотни раз быстрее размножается в клетках человека и сейчас является наиболее распространенным штаммом COVID-19.

Клинические признаки у "Дельты" такие же как и у его предшественников, но с некоторыми отличиями — он способен больше заражать молодежь.

"Клинические проявления мы видим ранее, инкубационный период короче на два-три дня. А некоторые из характерных признаков, к которым мы уже привыкли, не проявляются — это потеря вкуса и обоняния. Но в целом течение заболевания более острое и тяжелое. Он точно агрессивнее, так как может заражать большее количество клеток и размножается быстрее", — рассказал Сергей Комиссаренко.

Напомним, что ситуация с распространением коронавируса в Украине может улучшиться, но все решат темпы вакцинации против COVID-19. В частности, темпы распространения вируса в регионах зависят от того, сколько жителей уже переболели или получили прививки.

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