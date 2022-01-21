Штамм коронавируса "Омикрон" опасен для части украинцев: стало известно, кто в группе риска

По словам медиков, уберечься от "Омикрона" помогает бустерная доза любой из РНК-вакцин.
Штамм коронавируса "Омикрон" опасен для определенной группы людей. При этом он не вызывает сильного поражения легких.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил доктор Евгений Комаровский.
По его словам, в мире уже есть множество данных о том, что "Омикрон" менее опасен, чем штамм "Дельта". Новый вид коронавируса редко вызывает сильное поражение легких.
“Однако для людей из группы риска – в возрасте 65 лет и старше, имеющих сахарный диабет, проблемы с иммунитетом и серьезное поражение сердца, легких и почек – “Омикрон” такой же опасный, как и “Дельта”, – отметил доктор Комаровский.
Он также добавил, что уберечься от "Омикрона" помогает бустерная доза любой из РНК-вакцин. Она уменьшает шансы на тяжелое течение болезни и делает концентрацию вируса в организме человека не столь сильной.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко получил негативный тест на коронавирусную инфекцию.
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