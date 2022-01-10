"Штамм "Омикрон" может заражать 100 человек из тысячи уже переболевших коронавирусом": как проверить недуг

"Штамм "Омикрон" может заражать 100 человек из тысячи уже переболевших коронавирусом": как проверить недуг

Если у человека есть температура, симптомы гриппа или простуды – следует сделать экспресс-тест на коронавирус, говорит медик Тарас Жиравецкий.

Штаммом коронавируса "Омикрон" могут заразиться уже переболевшие люди. Чтобы проверить, не инфицировался ли человек с симптомами недуга новым вариантом вируса, можно сдав эксперс-тест на COVID-19.

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Об этом заявил врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий в своем канале в Telegram.

"Теперь с появлением нового штамма "Омикрон", который может заражать 100 человек из 1000 переболевших и практически всех, кто еще не болел, нам придется при каждом поднятии температуры и симптомах простуды или гриппа делать, как минимум, быстрый тест на COVID-19", — отметил медик.

По его словам, альтернативы "исключить повторный COVID-19 или коронавирус, которым впервые заразился пациент – мы не имеем".

"Поэтому вопрос может ли у меня быть "ковид" при повышенной температуре, если я уже болел коронавирусом и имею антитела, или вакцинирован, все равно будет, поэьтому сделайте быстрый тест на "ковид", — отметил врач.

Он добавил, что те, кто уже болел, повторно болеют COVID-19 значительно легче.

"Ну а вакцинация с такими вариантами распространения имеет шанс остаться с нами на годы, просто будет идти речь о частоте введения вакцины. Лекарство от COVID-19 пока так и не начало массово применяться, поэтому лечение остается предварительным с алгоритмом, как при "Дельта"-варианте", — пишет Тарас Жиравецкий.

Он добавил, что если быстрый тест подтвердил коронавирус, нужно самоизолироваться и обратиться к семейному врачу.

"Анализ крови на ЦРБ и D-димер на 6-7 день заболевания также очень важен", — подытожил врач.

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