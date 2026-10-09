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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Штамп "невоеннообязанный" в паспорте не освобождает от мобилизации: что объяснил суд

Мужчина обжаловал мобилизацию, ссылаясь на штамп «невоеннообязанный» в паспорте. Однако суд не нашел в его военно-учетных документах подтверждение, что его исключили с воинского учета.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Мобилизация

Мобилизация / © ТСН

Ивано-Франковский окружной административный суд отказал мужчине, который требовал отменить свою мобилизацию из-за штампа «невоеннообязанный» в паспорте-книжечке. Суд пришел к выводу, что такая отметка сама по себе не подтверждает исключение человека с воинского учета.

Об этом сообщает « Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение Ивано-Франковского окружного административного суда по делу №300/1534/26.

Почему мужчина обжаловал мобилизацию

Истец обжаловал действия ТЦК и СП и воинской части. Он требовал признать противоправными действия по своему призыву, отменить приказ о мобилизации в  части, которая его касалась, а также приказ о зачислении в списки личного состава.

Мужчина настаивал, что на момент мобилизации не имел статуса военнообязанного, поскольку ранее якобы был исключен с воинского учета.

«Истец настаивал, что на момент мобилизации не имел статуса военнообязанного, поскольку ранее якобы был исключен с воинского учета», — говорится в материале «Судебно-юридической газеты».

В качестве доказательства он приводил штамп в паспорте и сведения со старой учетно-послужной карточки.

Что означал штамп в паспорте

В 2005 году военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время. В документах отмечалось, что он подлежал повторному медицинскому осмотру в 2010 году.

15 апреля 2010 на восьмой странице его паспорта поставили штамп «невоеннообязанный». Отметку сделал Коломыйский объединенный городской военный комиссариат Ивано-Франковской области.

Однако в учетно-послужной карточке мужчины не было сведений об исключении с воинского учета.

«Учетно-послужная карточка, которая была документом воинского учета истца, сведений о его исключении с воинского учета не содержала», — отметил суд.

Именно отсутствие такой записи стало ключевым для дела.

Является ли штамп основанием отменить мобилизацию

Суд подчеркнул, что паспорт гражданина Украины по своему правовому статусу не является военно-учетным документом. Соответственно, отметка в паспорте сама по себе не доказывает, что человека исключили с воинского учета.

«Паспорт гражданина Украины по своему правовому статусу военно-учетным документом не является», — отметил суд.

Суд также разграничил понятия «невоеннообязанный» и «исключенный с воинского учета». Эти формулировки не тождественны.

Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» определяет конкретные категории граждан: допризывники, призывники, военнослужащие, военнообязанные и резервисты. Отдельной категории «невоеннообязанный» закон не предусматривает.

«Именно использование в паспорте такой формулировки не свидетельствует о прохождении предусмотренной законом процедуры исключения лица с воинского учета», — подчеркнул суд.

Как изменился статус после ВВК

9 января 2026 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию. По результатам осмотра он был признан годным к военной службе, в частности к службе на подводных лодках, надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, на специальных сооружениях и в подразделениях специального назначения.

Ранее установленный статус «непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время» не являлся равнозначным решению об исключении с воинского учета.

«Документы 2005 года подтверждали лишь определение степени годности, но не содержали решения об исключении мужчины с воинского учета», — отметил суд.

Кроме того, после вступления в силу закона 4 мая 2024 статусы «ограниченно годен к военной службе» и «непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время» отменили. Для граждан, ранее имевших такой статус, предусмотрели повторное медицинское освидетельствование.

Почему ТЦК призвал мужчину

10 января 2026 года начальник соответствующего ТЦК выдал приказ №198 о призыве военнообязанных и резервистов на военную службу во время мобилизации. Мужчину призвали и направили в воинскую часть.

ТЦК объяснял, что при принятии решения учли заключение ВВК о пригодности мужчины к службе, а также отсутствие подтвержденного права на отсрочку.

«10 января 2026 года, учитывая вывод о пригодности и отсутствие права на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", его призвали на военную службу и направили в воинскую часть», — отмечал ТЦК.

Что ответила воинская часть

Воинская часть возражала против удовлетворения иска. Она отмечала, что после выдачи приказа о призыве и зачислении мужчины в списки личного состава возникли правоотношения, связанные с прохождением военной службы.

«Приказ о зачислении в списки личного состава является актом индивидуального действия, который исчерпал свое действие фактом выполнения, а потому его отмена невозможна», — отмечала воинская часть.

Поэтому воинская часть просила суд полностью отказать в удовлетворении требований истца.

Почему суд отказал в иске

Суд не нашел документального подтверждения того, что мужчина был исключен с воинского учета. В то же время материалы дела свидетельствовали, что в январе 2026 года после прохождения ВВК его признали годным к военной службе.

«После оценки всех доказательств суд не установил документального подтверждения того, что мужчина был исключен с воинского учета», — говорится в решении.

Истец также не предоставил доказательств наличия бронирования, права на отсрочку или действующего решения о непригодности к военной службе по состоянию здоровья на момент призыва.

«Суд также отметил, что в материалах дела нет доказательств того, что на момент взятия мужчины на воинский учет и проведения мобилизации существовали законные основания для его исключения с воинского учета», — отмечает «Судебно-юридическая газета».

Суд отметил, что при наличии предусмотренных законом оснований мужчина может обратиться в воинскую часть с рапортом об увольнении с военной службы. Порядок увольнения регулирует статья 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Решение Ивано-Франковского окружного административного суда может быть обжаловано в Восьмом апелляционном административном суде в течение 30 дней.

Таким образом, по этому делу решающим стало не само существование штампа в паспорте, а отсутствие документального подтверждения исключения мужчины с воинского учета.

Напомним, ранее ТСН.ua объяснял, что бронирование от мобилизации доступно не всем работникам критически важных предприятий. В частности, человек должен быть официально трудоустроен, состоять на воинском учете и отвечать другим требованиям законодательства.

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