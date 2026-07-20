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Стихия бьет по Украине: города идут под воду, тысячи людей без света, есть пострадавшие (фото, видео)
В Дубенском районе в Ровенской области из-за сильных порывов ветра деревья попадали на автомобили, а в Ивано-Франковской области девушку ударила молния.
Днем 19 и ночью 20 июля непогода накрыло западные и центральные области. Мощные ливни подтопили целые улицы в больших городах, а шквалы повалили деревья на проезжую часть и оставили украинцев без света более сотни населенных пунктов. В результате непогоды есть пострадавшие.
Все, что известно о последствиях непогоды в Украине, читайте в материале ТСН.ua.
В Ровенской области деревья повалило на автомобиле
В Дубенском районе Ровенской области из-за сильных порывов ветра огромное дерево упало на авто. По данным ГСЧС области, вечером спасатели выехали по вызову в городе Дубно. На улице Мирогощанской в результате непогоды дерево упало на легковой автомобиль Renault Megane.
С помощью бензопилы сотрудники ГСЧС разворовывали поваленное дерево и убрали его из автомобиля. В результате происшествия погибших и травмированных нет.
Также непогода наделала беды в Ровно. Там интенсивные осадки повлекли за собой подтопление некоторых помещений. В частности, под водой оказалось цокольное помещение жилого дома по ул. Соборная в Ровно.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью мотопомпы откачали воду из подтопленных помещений.
В Тернополе ливень затопил Пантеон героев
В Тернопольской области прошёл сильный ливень: отдельные улицы оказались под водой, что усложнило движение транспорта.
Местные Telegram-каналы и пользователи соцсетей опубликовали видео с последствиями. На кадрах видно, что на некоторых участках дороги образовались потоки воды. Автомобили вынуждены двигаться на низкой скорости, а в отдельных местах вода частично затопила проезжую часть.
В Тернополе непогода затопила Пантеон героев на местном кладбище. Городской голова Сергей Надаль рассказал, что сильные осадки вызвали подтопление отдельных участков Микулинецкого кладбища.
«Работники кладбища уже работают на месте и устраняют последствия непогоды. После схода воды территорию очищают от ила и мусора, чтобы как можно быстрее привести ее в должное состояние», — сообщил он.
Залетела через окно: на Франковщине 17-летнюю девушку поразила молния
В Косовском районе Ивано-Франковской области 17-летнюю девушку во время непогоды ударила молния. Ее госпитализировали в местную больницу. В результате удара девушка находится в реанимации.
Директор медучреждения Иван Фазан для Общественного рассказал, что девушка переехала из Гуляйполя Запорожской области в село Тюдов Кутской общины. По его словам, во время грозы молния залетела в дом через окно.
«Во время грозы ребенок находился в доме, где было открыто окно. Она рассказала, что в окно залетела молния и поразила ее. Пациентку госпитализировали. Девушка находится в реанимации», — рассказал он.
Он добавил, что состояние ребенка стабильное. Врачи продолжают обследование.
Также в области тысячи людей без света из-за непогоды. По данным облэнерго, без света остаются 2 тысячи 743 потребителя. Полностью обесточены четыре села и еще три — частично в Городенковской общине.
Пресссекретарь «Прикарпатьеоблэнерго» Оксана Барылов для Общественного сообщила, что больше всего отключений энергетики зафиксировали в двух общинах: Богородчанской и Городенковской. Это села Виноград, Хвалибога, Огородница и Передвижение.
Также восстанавливают свет для потребителей Галицкой и Надворнянской общин.
Местные жители сообщают, что в области выпал большой град.
В Винницкой области шквальный ветер повалил деревья на дорогу и заблокировал движение транспорта
А в Винницкой области сильный ветер заблокировал трассы из-за падения деревьев. По информации спасателей, они зафиксировали 11 случаев свержения деревьев на автодороги. Это привело к усложнению движения транспорта и частичному перекрытию дорог.
Также сильные ливни подтопили частные жилые дома в городе. Чрезвычайники откачали воду из подтопленного частного жилого дома в Виннице по ул. Ю. Клена. К счастью, обошлось без травмированных.
В облэнерго сообщили, что из-за непогоды более 4 тысяч потребителей остались без света. Там уточнили, что сильный ливень и шквальный ветер в области повредили линии электропередач и трансформаторные подстанции.
Больше всего от непогоды пострадали населенные пункты Теплицкой, Бершадской и Немировской общин, где порывы ветра свалили деревья, повредили опоры и провода.
Хмельницкий пошел воду
В Хмельницком отдельные улицы оказались под водой. Ливень затопил улицы и тротуары. Вода затекла в «Эпицентр» и девятиэтажку на проспекте Мира.
На опубликованных кадрах видно, как из-за сильных осадков автомобили едва передвигаются. На перекрестке Прибужской и Свободы образовался настоящий потоп.
Непогода сломала опоры ЛЭП, оборвала провода и вывела из строя распределительные пункты. По данным облэнерго, на утро обесточены тысячи потребителей в 47 населенных пунктах. Повреждены 23 линии электропередачи 10 кВ.
Непогода оставило украинцев без света
По информации Министерства энергетики, из-за непогоды без электроснабжения остается более 100 населенных пунктов в:
Винницкой,
Ивано-Франковской,
Тернопольской,
Хмельницкой,
Черкасской,
и в Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают над восстановлением электричества.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Напомним, метеорологи предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях 20 июля. Страну покроют грозы, шквалы и град. В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.
Как рассказали в Укргидрометцентре, ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных регионов, пройдут умеренные дожди, а на севере и центре местами осадки будут значительными. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
В Киеве прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Синоптики обратились с предупреждением, что такая погода может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.