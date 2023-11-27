Шторм в Крыму: блекаут для почти полмиллиона человек, падение деревьев и ограничение движения авто

Из-за шторма в Севастополе три человека пострадали.

Об этом сообщил "губернатор" Михаил Розвожаев.

Зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех зданий, 17 транспортных средств.

Кроме того, 100 человек эвакуировали из гостиницы Ribera Resort & SPA в Евпатории, рассказал советник "председателя" Крыма Крючков. Постояльцы размещены в других отелях

Есть повреждения курортной инфраструктуры и в других районах полуострова. В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа.

Из-за падения опоры электропередач на проезжую часть временно ограничено движение автомобилей по автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района. Также временно ограничено движение транспорта в с. Морское на трассе Судак – Алушта.

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Отключены линии электропередачи 10кВ — 166, ТП-1185, 0.4-365, население без света — 498 тыс.

Работает 38 бригад.

Наиболее пострадавшие районы полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и т.д.

Напомним, что дорожники подготовились к непогоде: более 250 единиц спецтехники работают на улицах Киева.

Добавим, что ранее мы сообщали, что украинцы предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.

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