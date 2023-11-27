Шторм в Крыму: оккупанты ввели чрезвычайное положение, есть погибшие и массовые разрушения (видео)

Повреждены десятки домов и машин, линии электропередач.
В результате непогоды в Крыму по меньшей мере пострадали семь человек, один человек погиб. Оккупационные власти ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации.
Об этом в соцсетях написал так называемый глава полуострова Сергей Аксенов.
Как пишут пользователи соцсетей, во временно оккупированном россиянами Крыму повреждены десятки домов и машин, линии электропередач, пострадали семь человек, среди которых есть и погибший — его "забрала" стихия, когда он пошел смотреть на волны.
Также сообщается, что в затопленном аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 морских животных.
В то же время, так называемая власть временно оккупированного полуострова ввела режим чрезвычайной ситуации. Сделано это было в традиционном русском пропагандистском стиле.
"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшего в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", — сказал Аксенов.
Напомним, что в Крыму на пляжах смывало водой фортификационные сооружения.
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