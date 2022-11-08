Шторм в Одесской области выбросил на берег якорную мину

За взрывоопасну находку взялись специалисты.
В результате штормовой погоды к побережью Одесской области снова прибило якорную мину.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".
"Вынесенная штормом к побережью Одесщины очередная якорная мина контролируемо уничтожена подрывным подразделением Сил обороны", — говорится в сообщении.
Заминирование в Украине
Россия усеяла территорию Украины взрывоопасными предметами. Мины также часто выбрасывает из моря на берег в украинских регионах.
Недавно в Харьковской области во время разминирования на взрывчатке взорвался 32-летний спасатель.
Из-за большого количества заминировань в Украину прибудут саперы из Камбоджи. Они будут учить украинских коллег разминированию. Камбоджа считается одной из самых заминированных стран в мире, а камбоджийские саперы – лучшими специалистами по разминированию.
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