"Шторм внесет свои коррективы": на Арабатке начали устанавливать сетки против медуз (видео)

"Шторм внесет свои коррективы": на Арабатке начали устанавливать сетки против медуз (видео)

Барьеры начали появляться по побережью Азовского моря.

На Арабатской Стрелке (Херсонская область) начали устанавливать противомедузные барьерные сетки.

Об этом сообщила в социальной сети Facebook администрация одного из местных отелей.

В частности, на кадрах видео видно установку якорей в виде железобетонных пирамид весом в четверть тонны, на которых будут крепить сетку.

"Будем надеяться, что благодаря этому решению отдых на Херсонщине станет комфортнее", — говорится в сообщении.

В Сети пользователи прокомментировали:

Шторм внесет свои коррективы. Будет видно, но попробовать надо. Это опыт

Медузы будут выпускать яд в воду и вода будет печь, в Хорлах установили такую сетку, но легче не стало

Молодцы, конечно, но мне кажется, это нужно было делать до начала сезона

Ранее стало известно, что местные жители Генической Горки и работники базы отдыха "Арабатская Стрелка" вышли на берег моря, чтобы убрать пляж от медуз и мусора. Мертвых медуз собирали лопатами и грузили на трактор.

Напомним, в курортном поселке Приморский Посад местная власть привлекла тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз. Их тысячами выбрасывает на берег. По словам специалистов, такое количество медуз обусловлена увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами.

Морская фауна мешает людям отдыхать, поэтому с помощью тракторов медуз на местные свалки вывозят тоннами. А кое-где, например, в Кирилловке пляжы пытаются обнести сетками.

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