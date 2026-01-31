Море / © ТСН

После недавнего шторма Черное море выбросило на побережье Одесской области не только морских коньков, но и растительное масло, погибших птиц и разные виды морских животных.

Об этом сообщил эколог, сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев в Facebook.

По его словам, в течение трех дней обследований побережья на территории нацпарка специалисты не обнаружили ни одного черноморского морского конька (Hippocampus guttulatus), хотя ранее их находили вблизи других участков побережья. Это может свидетельствовать о специфических причинах гибели, связанных с загрязнением или особенностями рельефа морского дна.

Кроме этого, штормом на берег вынесло разные виды рыб, крабов, морских губок, морского крота (Upogebia pusilla) и большое количество рапаны венозной. Всего было обследовано около пяти километров пересыпи нацпарка.

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

В то же время Русев отметил, что на этот раз шторм не нанес существенного вреда биоразнообразию, в отличие от предыдущих экологических катастроф, вызванных разливами мазута и растительного масла, а также военными действиями РФ, в частности использованием сонаров, бомбардировками и подрывами мин.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за атаки РФ море залило маслом, массово гибнут птицы.