"Шторм-Z": россияне бросают в "мясной штурм" плохо подготовленных бойцов, уничтожаемых за несколько дней — ISW

Они состоят преимущественно из пленных новобранцев, в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун 30 октября заявил, что российские войска готовятся к проведению «мясных штурмов» (разговорный жаргон для фронтового штурма пехоты – ред.) вблизи Авдеевки и готовят штурмовые подразделения «Шторм-Z» к будущим оборудование.

Один российский военный блоггер, который, как сообщается, служит на Авдеевском направлении, утверждал, что "мясные штурмы" – это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки, чтобы подавить украинские огневые позиции.

Он утверждает, что когда два российских полка бок о бок ведут «мясной штурм», «шов» между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Другой российский военнослужащий утверждал, что штурмовые отряды Шторм-Z на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Он подверг критике плохую подготовку российских военных подразделений «Шторм-Z» и нежелание высшего состава учитывать предложения командиров «Шторма-Z» при поставлении им боевых задач.

Речь идет о том, что подразделения Шторм-Z часто вводятся в бой перед проведением разведки или установлением связи с соседними подразделениями и обычно пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к большим потерям.

Оба «военнослужащих» отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак. Эти факторы способствуют тому, что единицы «Шторма-Z» превращаются в «мусор» еще до достижения каких-либо значительных результатов.

Также ISW неоднократно сообщал о неэффективности "Шторма-Z".

Напомним, по данным издания Bloomberg, ВСУ сформировали батальон из россиян, которые будут воевать против оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атаки окупантов на шести направлениях отражены! Вблизи Авдеевки есть изменения

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