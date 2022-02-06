Штормовое предупреждение: какой будет погода 7 февраля

Штормовое предупреждение: какой будет погода 7 февраля

7 февраля днем по всей территории Украины ожидается плюсовая температура.

В понедельник, 7 февраля, Укргидрометцентр объявил в западных областях штормовое предупреждение.

Так, до конца суток 6 февраля на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.

7 февраля в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Карпатах — 25 м/с и метель;

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Прогноз погоды на понедельник

Осадки: в западных и северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой мокрый снег и дождь. На Закарпатье значительные осадки; на остальной территории без существенных осадков. В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег.

На дорогах Украины, кроме южных регионов, местами гололедица.

Температура. Ночью 0-5° мороза, в западных областях местами 1-3° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части 5-10° тепла.

В Карпатах ожидается снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель, температура ночью и днем — 2-7° мороза.

Укргидрометцентр

Напомним, что в горном селе на Буковине зафиксировали рекордный температурный минимум — 32 градуса мороза.

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