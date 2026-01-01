- Дата публикации
Украина
- Украина
389
1 мин
Штормовое предупреждение на 2 января: где в Украине ожидается ненастье со шквальным ветром
Синоптики предупреждают о сильном ветре до 25 м/с на Западе Украины 2 января.
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в западных регионах Украины. С вечера 1 января и в течение всего дня 2 января, ожидается шквальное усиление ветра, что может повлечь за собой сбои в работе инфраструктуры.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Ненастье накроет четыре области. Сложные погодные условия ожидаются во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в горных районах Закарпатья и Черновицкой области.
По данным метеорологов, средняя скорость порывов ветра составит 15-20 м/с. Однако ночью и утром 2 января в отдельных районах шквалы могут усилиться до 25 м/с.
Из-за таких условий объявлен I уровень опасности (желтый).
Спасатели предостерегают, что сильные порывы ветра могут привести к повреждению линий электропередач и нарушению энергоснабжения, а также предупреждают об осложнениях в работе коммунальных служб и строительных площадок и падении деревьев и неустойчивых конструкций.
В ГСЧС призывали жителей региона не оставлять автомобили под высокими деревьями и рекламными щитами. А в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 101.
Тем временем синоптик сообщил, что в ближайшие дни погода в Украине изменится. Виталий Постригань рассказал, что с 3 по 5 января страна попадет под влияние теплой и влажной циклонической системы, центр которой расположится над Балтийскими государствами.