ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
389
Время на прочтение
1 мин

Штормовое предупреждение на 2 января: где в Украине ожидается ненастье со шквальным ветром

Синоптики предупреждают о сильном ветре до 25 м/с на Западе Украины 2 января.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Штормовое предупреждение на 2 января: где в Украине ожидается ненастье со шквальным ветром

Штормовое предупреждение на 2 января / © iStock

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в западных регионах Украины. С вечера 1 января и в течение всего дня 2 января, ожидается шквальное усиление ветра, что может повлечь за собой сбои в работе инфраструктуры.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ненастье накроет четыре области. Сложные погодные условия ожидаются во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в горных районах Закарпатья и Черновицкой области.

По данным метеорологов, средняя скорость порывов ветра составит 15-20 м/с. Однако ночью и утром 2 января в отдельных районах шквалы могут усилиться до 25 м/с.

Из-за таких условий объявлен I уровень опасности (желтый).

Спасатели предостерегают, что сильные порывы ветра могут привести к повреждению линий электропередач и нарушению энергоснабжения, а также предупреждают об осложнениях в работе коммунальных служб и строительных площадок и падении деревьев и неустойчивых конструкций.

В ГСЧС призывали жителей региона не оставлять автомобили под высокими деревьями и рекламными щитами. А в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 101.

Тем временем синоптик сообщил, что в ближайшие дни погода в Украине изменится. Виталий Постригань рассказал, что с 3 по 5 января страна попадет под влияние теплой и влажной циклонической системы, центр которой расположится над Балтийскими государствами.

Дата публикации
Количество просмотров
389
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie