Штормовое предупреждение на 2 января: где в Украине ожидается ненастье со шквальным ветром

Штормовое предупреждение на 2 января / © iStock

Реклама

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в западных регионах Украины. С вечера 1 января и в течение всего дня 2 января, ожидается шквальное усиление ветра, что может повлечь за собой сбои в работе инфраструктуры.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ненастье накроет четыре области. Сложные погодные условия ожидаются во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в горных районах Закарпатья и Черновицкой области.

Реклама

По данным метеорологов, средняя скорость порывов ветра составит 15-20 м/с. Однако ночью и утром 2 января в отдельных районах шквалы могут усилиться до 25 м/с.

Из-за таких условий объявлен I уровень опасности (желтый).

Спасатели предостерегают, что сильные порывы ветра могут привести к повреждению линий электропередач и нарушению энергоснабжения, а также предупреждают об осложнениях в работе коммунальных служб и строительных площадок и падении деревьев и неустойчивых конструкций.

В ГСЧС призывали жителей региона не оставлять автомобили под высокими деревьями и рекламными щитами. А в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 101.

Реклама

Тем временем синоптик сообщил, что в ближайшие дни погода в Украине изменится. Виталий Постригань рассказал, что с 3 по 5 января страна попадет под влияние теплой и влажной циклонической системы, центр которой расположится над Балтийскими государствами.