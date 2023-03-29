Штормовое предупреждение почти во всех областях Украины – карта

Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды в среду, 29 марта, почти по всей территории Украины.

В среду, 29 марта, почти на всей территории Украины предупредил об опасности шторма.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, непогода ожидается в большинстве областей Украины, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей и Крыма.

Фото: Укргидрометцентр

"29 марта ночью и утром в Украине кроме востока порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Из-за погоды могут возникнуть осложнения работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности.

Напомним, из-за непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения (облэнерго) произошли аварийные отключения света в 12 областях Украины.

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