Штормовое предупреждение почти во всех областях Украины – карта

Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды в среду, 29 марта, почти по всей территории Украины.
В среду, 29 марта, почти на всей территории Украины предупредил об опасности шторма.
Об этом сообщил "Укргидрометцентр".
По данным синоптиков, непогода ожидается в большинстве областей Украины, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей и Крыма.
"29 марта ночью и утром в Украине кроме востока порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Из-за погоды могут возникнуть осложнения работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности.
Напомним, из-за непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения (облэнерго) произошли аварийные отключения света в 12 областях Украины.
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