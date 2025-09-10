ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Штормовое предупреждение: синоптики сообщили об опасных погодных явлениях (карта)

Украинский гидрометцентр сообщил, к чему готовиться жителям западных областей 11-12 сентября.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Штормовое предупреждение: синоптики сообщили об опасных погодных явлениях (карта)

Ухудшение погоды

По данным синоптиков, погода 11 и 12 сентября будет дождливая. Так, в западных областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления, в частности, порывы ветра и значительные осадки. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Где и когда ожидать непогоду

11 сентября: В западных областях, за исключением Закарпатья, прогнозируются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Дневная ненастье может привести к осложнениям в движении транспорта и повреждению линий электропередач.

Погода 11-12 сентября / © Укргидрометцентр

Погода 11-12 сентября / © Укргидрометцентр

11-12 сентября: какой будет погода в Украине

Днем 11 сентября в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди. Ночью 12 сентября осадки распространятся по всей территории западных областей.

Желтый уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения и инфраструктуры, поэтому гражданам рекомендуют быть осторожными.

Напомним, ранее также сообщалось, что Запад Украины накроют дожди 11-12 сентября, а в Карпатах возможны ливни, остальная страна — солнечная и теплая. Такую погоду прогнозируют только на западе Украины.

В то же время синоптики удивили прогнозом погоды на сентябрь 2025-го. По их прогнозам, осень будет ощущаться только по ночам, но днем в большинстве областей еще будет греть солнце, ожидается от 21° до 28° тепла.

Дата публикации
Количество просмотров
147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie