Штормовое предупреждение: Украину атакуют грозы, шквалы и град

Грозы и жара в Украине / © ТСН

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Новая неделя начнется с непогоды: 20 июля Украину накроют грозы, шквалы и град. В Киеве и области из-за опасной погоды объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода в Украине

20 июля в Украине ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве областей, за исключением восточных и юго-восточных регионов, пройдут умеренные дожди, а на севере и центре местами осадки будут значительными.

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Также прогнозируют грозы, а днем в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с. Днем температура воздуха будет 25-30°. На юге и востоке воздух прогреется до 33°, в то время как в западных областях будет 22-27°.

Прогноз погоды на 20 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области 20 июля прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В области ожидаются умеренные дожди, грозы. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

В Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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Температура воздуха в области будет днем 25-30°. В столице ожидается 27-29°.

Из-за грозы, а днем местами града и шквалов 15-20 м/с в Киеве и области объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупредили, что такая погода может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, в течение недели, с 20 по 26 июля, в Украине ожидаются изменчивые синоптические условия с колебаниями давления, дождями, грозами и шквалами. Жара до +35 °С будет держаться преимущественно на юге и востоке страны (в том числе 20-21 июля), а ливни с грозами, градом и шквалами по 15-20 м/с будут проходить поочередно в разных регионах. В то же время в западных областях уже с середины недели станет прохладнее — ночью до +8…+13 °С, а днем только +18…+23 °С.

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