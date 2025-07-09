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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Штормовое предупреждение в большинстве областях Украины: чего ожидать от погоды 10 июля

Дожди, грозы и шквалы пройдут в большинстве областей уже 10 июля. В некоторых регионах ненастье будет продолжаться и ночью.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дождь

Дождь / © Unsplash

Погода снова готовит испытания. Уже 10 июля на большую часть территории Украины надвигается мощный атмосферный фронт, который принесет с собой сильные проливные дожди, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Наибольшей активности ненастье достигнет в центральных и западных областях — в частности в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Житомирской.

Синоптики призывают жителей осторожничать: избегать открытых мест во время грозы, не парковать автомобили под деревьями и внимательно следить за сообщениями о штормовых предупреждениях.

Погода в Украине / © Фото из открытых источников

Погода в Украине / © Фото из открытых источников

Напомним, в большинстве регионов мира температурные показатели становятся все выше, в Испании, Португалии, Италии столбики термометров поднимались до 40 и даже до 46 градусов. Впрочем, в Украину эти «адские рекорды» не добрались. По прогнозам синоптиков, в нашей стране скоро снова будут дожди.

По словам синоптикини Укргидрометцентра Наталии Птухи, с понедельника в Украине ожидают дожди, иногда с грозами — в западных областях.

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