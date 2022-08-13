Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Штормовое предупреждение: в каких областях Украины ожидать непогоды

Дата публикации
Просмотры
1160
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Штормовое предупреждение: в каких областях Украины ожидать непогоды

Фото: pixabay.com

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Сегодня, 13 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, а кое-где — град.

"13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, грозы в отдельных районах град", — говорится в сообщении.

Ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы в западных областях

Штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы в западных областях

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация