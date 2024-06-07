Штормовое предупреждение в Украине: где будет бушевать непогода

Сегодня, 7 июня, в Украине будет переменная облачность. В некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ветер северо-западный, достигает скорости 5-10 м/с

"В пятницу осадков преимущественно не предполагается. В западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности", — говорится в сообщении.

Температура воздуха днем поднимется до +23…28°С, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях будет до +31°С. На высокогорье Карпат прогнозируют +18...23°С.

В Киевской области переменная облачность. Осадков не предполагается. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в Киевской области составит +23...28°С. В Киеве столбики термометров покажут +25...27°С.

Напомним, Гидрометцентр сообщает, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

Читайте также: