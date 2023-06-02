Штормовое предупреждение в Украине: какие регионы накроет непогода 2 июня

В некоторых регионах погода испортится.
Сегодня, 2 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. На западе страны ожидаются грозы и шквалы.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
"2 июня днем в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – предупредили синоптики.
I уровень опасности объявлен в следующих областях:
- Волынская
- Ровенская
- Львовская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Черновицкая
Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.
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