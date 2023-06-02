Штормовое предупреждение в Украине: какие регионы накроет непогода 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. На западе страны ожидаются грозы и шквалы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"2 июня днем в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – предупредили синоптики.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

Волынская

Ровенская

Львовская

Тернопольская

Хмельницкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

Читайте также: