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Штормовое предупреждение в Украине: какие регионы накроет непогода 2 июня

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Штормовое предупреждение в Украине: какие регионы накроет непогода 2 июня

В Украине 2 июня будут дожди / Фото: pixabay.com

В некоторых регионах погода испортится.

Сегодня, 2 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. На западе страны ожидаются грозы и шквалы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"2 июня днем в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – предупредили синоптики.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

  • Волынская
  • Ровенская
  • Львовская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Черновицкая

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

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Дата публикации
Просмотры
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