Штормовое предупреждение в Украине на 27 июля: какие области накроет непогода

В большинстве областей Украины будут сильные дожди.

В ГСЧС предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 27 июля.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в телеграмме.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей — значительные дожди", — говорят удивительные.

В ГСЧП предупреждают, что опасность соответствует І уровню.

Напомним, в Тернопольской области вечером 25 июля бушевала сильная непогода. Там из-за града и сильных порывов ветра были зафиксированы разрушения кровель жилых домов, оборванные линии электропередач, падение деревьев на проезжие части, повреждение автомобилей.

Похожая ситуация была и на юге Хмельницкой области. Там ураган повалил деревья, повредил линии электропередач и срывал крыши на домах и учебных заведениях.

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