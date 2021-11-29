Штормовое предупреждение в Украине: предусмотрен желтый уровень опасности

Почти всю территорию страны накроет сильный ветер.

Синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра по всей территории страны во вторник, 30 ноября. Отмечают, что непогода накроет большинство регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в ночь на 30 ноября. Прогнозируется сильный ветер в большинстве регионов Украины.

В западных, северных областях, а также в Киеве ветер достигнет 15-20 м/с. Как отмечается, такие показатели соответствуют желтому уровню опасности.

Напомним, в Украину пришел циклон "Бенедикт", разделивший погоду по всей территории. Так, одну половину страны на этой неделе будет заливать дождями, другую – засыпать снегом.

Ранее сообщалось, какой будет погода на новогодние праздники. Следовательно, предполагается, что зима в Украину придет по графику. Декабрь будет теплым, на новогодние и рождественские праздники ожидаются сильные морозы, а февраль обещает быть снежным.

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