Штормовое предупреждение в Украине: сильный ветер может осложнить движение транспорта

Штормовое предупреждение

Реклама

В Украине на четверг, 28 мая, объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за сильного ветра.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, днем в большинстве регионов страны, за исключением Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Реклама

Объявлен І уровень опасности — желтый.

© Укргидрометцентр

Укргидрометцентр предупреждает, что ухудшение погодных условий может создать дополнительную нагрузку для коммунальных служб и предприятий критической инфраструктуры. Из-за сильного ветра возможны трудности в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Ожидается, что сложные погодные условия также могут повлиять на дорожную ситуацию. Порывистый ветер способен осложнить движение транспорта, особенно на открытых участках автодорог, мостах и трассах междугороднего сообщения. Водителям стоит учитывать погодные условия при планировании поездок.

Напомним, сегодня, 27 мая, в разных регионах Украины фиксируют сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер. Кое-где стихия уже вызвала проблемы на дорогах и перебои с движением транспорта.

Реклама

Новости партнеров