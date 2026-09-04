Штормовой ветер, дожди и резкое похолодание: синоптики предупредили об опасности в эти выходные

Синоптики предупреждают о шквальном ветре и дождях в Украине 5 сентября / © ТСН

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В эти выходные погода в Украине резко изменится: атмосферный фронт принесет грозовые дожди и шквалы во многие области. Порывы ветра будут достигать 15–22 м/с, а температура воздуха существенно снизится почти во всех регионах.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходные — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 5 сентября

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует 5 сентября в Украине переменчивую погоду. При этом она предупреждает, что в эти выходные будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15–22 м в секунду.

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«Характерной чертой предстоящих синоптических выходных в Украине станет сильный ветер со штормовыми порывами до 15–22 м в секунду. Будьте очень внимательны и осторожны», — подчеркивает Диденко.

По прогнозу синоптиков, 5 сентября жара от +26 до +32 градусов тепла сохранится на юге, востоке и в Днепропетровской области. На севере термометры покажут +20…+24, а на западе будет прохладнее всего — +18…+20 градусов выше нуля (немного теплее только в Закарпатье).

Из-за атмосферного фронта дожди пройдут в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. На остальной территории — без значительных осадков.

В Киеве дождь ожидается ночью и утром, а днём станет теплее и будет преимущественно сухо. Температура воздуха в столице поднимется до +23…+24 градусов тепла, однако будет дуть сильный ветер.

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В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют 5 сентября по стране переменную облачность. Ночью в северной части, днём по всей Украине, кроме юго-востока, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами грозы.

Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 7–12 м/с. В то же время метеорологи предупреждают: 5 сентября днем в Украине, кроме Закарпатья, будут порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с вероятными шквалами почти по всей стране объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о шквалах в Украине 5 сентября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, на побережье морей — до +20. Днем ожидается от +22 до +27 градусов тепла, на юге, юго-востоке страны и в Кировоградской области воздух прогреется до +30. В западных областях будет несколько прохладнее — там ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

Погода в Украине 5 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине в ближайшие дни

По прогнозу Натальи Диденко, в воскресенье, 6 сентября, похолодание охватит всю Украину. Температура воздуха снизится до +16…+22 градусов, и лишь на юге сохранится относительная теплота — до +24…+26 градусов тепла.

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При этом дожди охватят почти все регионы, а в эти выходные (5–6 сентября) повсеместно усилится ветер до штормовых порывов.

«В выходные дни в Украине ожидается переменчивая погода с перепадами атмосферного давления, сильным ветром и похолоданием», — прогнозирует Диденко.

Однако синоптик прогнозирует потепление со следующей недели.

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что с северо-запада к Украине приближается атмосферный фронт, который принесет осадки.

«Почти во всех областях в течение выходных будут идти дожди — от небольших до умеренных, местами с грозами, особенно в южных и, частично, центральных областях. Поэтому ожидаются дождливые выходные», — отмечают метеорологи.

В выходные также будут досаждать порывы западного ветра до 15–20 м/с. В ближайшую ночь будет +12…+17, в субботу днём +22…+27, а на юге — до +30. Однако уже 6–7 сентября значительно похолодает: ночью столбики термометров опустятся до +7…+14, а днём покажут лишь +15…+23 (на юге — до +25).

По словам синоптиков, погода стабилизируется с начала недели.

«В понедельник с юго-запада будет распространяться область высокого атмосферного давления, которая обеспечит прекращение осадков и более спокойную синоптическую обстановку», — сообщают синоптики.

Погода в Киеве

В Киевской области 5 сентября ожидается переменная облачность и дождь.

Ветер будет юго-западным, западным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В то же время синоптики предупреждают: днём возможны порывы до 15–20 м/с, в регионе объявленпервый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре в Киевской области 5 сентября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +15 до +17 градусов тепла, днем будет около +25.

Погода во Львове

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды во Львовской области 5 сентября: объявлен первый, желтый уровень опасности.

В субботу в регионе и в самом Львове ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без значительных осадков, то утром и днем пройдут кратковременные дожди с грозами, из-за чего возможно ухудшение видимости. Ситуацию осложнит сильный западный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре во Львовской области 5 сентября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области ночью составит +13…+18 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. Во Львове ночью термометры покажут +15…+17, а днём воздух прогреется до +19…+21 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области 5 сентября в течение дня ожидается переменная облачность и юго-западный ветер со скоростью 9–14 м/с, а на побережье днем возможны порывы до 12–14 м/с. Водителям следует быть осторожными, ведь ночью и утром на автодорогах области местами образуется дымка с видимостью 1–2 километра.

Во второй половине дня по области местами пройдёт небольшой дождь, тогда как в Одессе и непосредственно вдоль побережья сохранится сухая погода. Ночная температура воздуха в регионе будет колебаться от +15 до +22 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +26…+33. В самой Одессе ночью ожидается +18…+20, а днём воздух прогреется до +28…+30.

Вечером волнение на Черном море усилится с легкого до умеренного, хотя уровень воды останется безопасным, а температура морской воды вдоль побережья составит +22…+23.

Погода в Харькове

В Харьковской области 5 сентября будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики. Если ночь пройдет без значительных осадков, то днем местами будут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9—14 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +17 градусов тепла, днём — от +26 до +28 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 сентября; в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.



«Утром и днём 5 сентября в области и городе ожидаются порывы ветра со скоростью 17–22 м/с», — сообщают синоптики.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре в Харьковской области 5 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 5 сентября будет облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днём ожидается от +27 до +32 градусов тепла.

В городе Днепр будет:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днём от +29 до +31 градуса тепла.

В то же время метеорологи предупреждают: днем 5 сентября в городе Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15–20 м/с. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре в Днепропетровской области 5 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Украине до конца недели.

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