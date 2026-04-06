Штормовой ветер и дождь: где Украину накроет опасная погода

Погода испортится

Сегодня, 6 апреля, в Украине ожидается ветреная погода, местами будет дождь.

Об этом сообщает " Украинский гидрометеорологический центр».

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, большинстве северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

«Сегодня в основном будет облачно с прояснениями. В большинстве западных областей и в целом по стране кроме юго-востока дожди», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура днем будет +15…20°С, в западных и северных областях будет +11…16°С.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Ночью будет идти дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Температура по области составит +11…16°С. В Киеве днем +13…15°С.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Синоптики предостерегают, что подобные погодные условия могут осложнить движение транспорта, а также повлиять на работу энергетических и коммунальных служб.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе ожидается снижение температурных показателей, которое будет сопровождаться местами осадками.

Дневные температуры тоже снизятся и составят от 1 до 8 градусов тепла. Только в южных областях показатели ночью будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем от 7 до 13 градусов тепла.