Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды в Украине на среду, 18 января

Среда, 18 января, будет ветреной, а в большинстве регионов Украины еще и дождливой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 января в западных областях, ночью также на Левобережье, днем и в северо-восточной части ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах в течение суток сильный дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. .

В восточных областях ночью местами гололедица, на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в южной части до 9°, днем 7-12° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 13-18°, в восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7 ° тепла.

18 января на Закарпатье и в Карпатах из-за значительного дождя и сильного ветра синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

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В Киеве 18 января существенные осадки не ожидаются. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

Из-за порывистого ветра в Киеве и области 18 января объявлен I уровень опасности, желтый.

Когда вернутся морозы

Напомним, ранее синоптики сообщили, что после потепления, пик которого приходится на 17-21 января, в Украину снова придет похолодание. Так, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, морозы вернутся с 24 января.

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